Joven busca ser la primera tica en MrBeast Games

La joven cantante y publicista costarricense Melania Pacheco fue seleccionada como la primera representante del país en el proceso de los MrBeast Games.

Pacheco, de tan solo 29 años, relató que su elección llegó tras varios meses de un exigente proceso de casting que incluyó pruebas físicas, mentales y psicológicas.

“Había muchísimas personas aplicando. Yo solo cumplía con lo que me pedían sin imaginar que me fueran a elegir”, explicó en entrevista con Grupo Extra.

La noticia la tomó por sorpresa, especialmente al enterarse de que ahora el público también juega un papel clave mediante votaciones.

La dinámica del programa impulsado por el creador de contenido MrBeast da un giro en esta nueva temporada al buscar representantes por país.

“Esta edición se trata de ‘representar a tu país’, entonces quiero hacerlo de la mejor manera posible. Estoy estudiando arduamente toda la historia de Costa Rica, siento como que volví a la escuela o el colegio”, comentó.

Aunque reconoce ser una persona introvertida, la exposición mediática y la solicitud de votos han sido un reto adicional. “Muchas personas me han escrito en redes sociales al enterarse de esta nominación en un proyecto tan grande como el de este streamer y yo nunca imaginé que recibiría tanto apoyo”.

Aun así, dice sentirse agradecida por el apoyo que ha recibido: “Mi familia es grande, tengo muchos primos, y todos se han volcado a ayudarme desde el primer momento en que se enteraron de la noticia”, agregó.

Más allá de la competencia, la artista afirma que su motivación principal está ligada a su fe. “Es un juego que exige una mentalidad fuerte. Mi intención es llevar a Dios a donde Él quiera llevarme para poder enaltecerlo en todo momento que sea posible”, expresó.

Además de su incursión en el reality, Pacheco cuenta con una trayectoria de más de nueve años en la música cristiana, así como en su proyecto de pop latino Gala 90.

También trabaja con jóvenes en iniciativas enfocadas en valores familiares y es graduada en Relaciones Públicas y Publicidad, área en la que ha desarrollado experiencia en producción audiovisual y comunicación. Mientras espera los resultados finales de la votación, la costarricense asegura que ya considera este logro como un paso importante en su carrera. “Hemos llegado bastante lejos con solo estar nominada. Estoy muy agradecida y confiando en que pase lo que tenga que pasar”, concluyó.

Para ayudar a la tica a ser seleccionada para participar en el reconocido concurso puede hacerlo a través del siguiente link: beastgames.com/vote.



MrBeast Games es un concurso popular a nivel mundial.

¿Que son los MrBeast Games?

Es un programa de competencias creado por el reconocido youtuber estadounidense MrBeast, donde personas de diferentes países participan en retos físicos y mentales para ganar premios monetarios. Se trata de juegos llamativos y a veces extremos, donde los participantes deben superar pruebas y evitar ser eliminados para avanzar en la competencia.