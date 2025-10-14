El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el joven asesinado el pasado 24 de mayo en Limón centro, identificado con el apellido Aguilar, de 21 años, estaría vinculado a la organización criminal liderada por Tony Peña Russell.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que el homicidio tendría relación con ajustes de cuentas entre grupos delictivos.

“En apariencia este sujeto pertenecía a la banda de Tony Peña Russell y estos sospechosos, de acuerdo a la dinámica que tenemos, al menos dos personas en motocicleta persiguieron a esta persona dándole muerte en las cercanías de Limón el día 24 de mayo”, detalló Zúñiga.

La víctima habría intentado escapar de los disparos cuando colisionó contra una señal de tránsito, falleciendo en el sitio.

Allanamientos y detenciones

Durante la mañana de este martes, agentes judiciales realizaron 6 allanamientos simultáneos en Cieneguita de Limón, donde detuvieron a cuatro sospechosos del homicidio:

Suárez, de 26 años.



Gómez, de 25 años.



Espinoza, de 18 años.



López, de 23 años.



Sospechoso detenido en Limón. Foto: OIJ.

Zúñiga señaló que estos hombres se denominan “los Hijos de Al Qaeda”, parte de una célula criminal compuesta por hondureños y vinculada al grupo conocido como “Los Hondureños” o “La H”, que mantiene operaciones en la provincia.

Además, otros 2 sujetos (Sánchez, de 38 años, y Hernández, de 26) fueron detenidos por presunto almacenamiento de droga en la zona.

Sospechoso detenido en Limón. Foto: OIJ.

Droga y evidencia decomisada

En los operativos, los agentes del OIJ decomisaron droga tipo marihuana, teléfonos celulares y prendas de vestir que serían clave para la investigación.

Todos los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades judiciales destacan que este golpe representa un duro golpe a la estructura criminal que opera en el Caribe costarricense y que estaría relacionada con varios hechos violentos en la zona.