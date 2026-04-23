Joven argentino de 16 años brillacon luz propia en la Vieja Metrópoli

Elian Lanfranchi, es un joven de 16 años, con nacionalidad argentina, que anotó su primer gol en la primera división y se hace un nombre en el Club Sport Cartaginés. Su papá Roberto Lanfranchi conversó con Grupo Extra y expresó su orgullo por ver anotar a su hijo en la máxima categoría del fútbol costarricense. Repasa el gran rendimiento mostrado y hasta recordó que antes de ser brumoso se puso la camiseta morada del Deportivo Saprissa.

¿Qué le deja el partido?

Verlo debutar en Primera División, creo que el sueño de todo padre es ver a su hijo ahí. Por ahí, la situación del juego, no tuve mucho contacto, pero bueno, lo de él es hacer gol. Creo que lo pusieron por eso y por lo menos le da un voto de confianza a él.

¿Cómo fue ver a su hijo anotar?

Súper contento, estábamos con mi señora, con mis hijos ahí, y la verdad que es una emoción grandísima ver a tu hijo que debuta y hace un gol, es lo mejor que nos puede pasar.

¿Cómo ha sido el proceso de su hijo?

El proceso fue duro para él, llegó a Cartago golpeado de otro lado y de repente acá le abrieron las puertas. El profe Greivin (Mora) lo ubicó una posición que para nosotros no era habitual, porque juega de contención, de creativo y de repente lo puso de nueve, y el primer torneo y el segundo salió goleador en la Sub17 y en la Sub19, y eso creo que le dio la carta abierta para hoy debutar y jugar de nueve en el primer equipo.

Él vino acá, se sintió cómodo, los compañeros en ese entonces que estaban en la categoría lo sintieron a gusto y bueno, el marcar goles le fue dando un crédito de confianza a él y bueno se adaptó enseguida con el grupo de la U17 y de la U19 de Cartago, con el profe Grevin (Mora) y con el profe Robert Mata.

¿Cuál ha sido la posición neutral de él?

En ligas menores siempre jugó de volante creativo, de repente por la estatura, Greivin Mora lo puso de nueve y fue algo increíble para nosotros verlo ahí, pero bueno, gracias a Dios pudo hacer varios goles y bueno, por eso hoy la posición acá en el primer equipo.

¿Cómo fue el cambio de Saprissa a Cartaginés?

Por cuestiones administrativas en ese momento de la gente de Saprissa, el técnico… es un tema que la verdad no quiero hablar. Es un lindo momento para acordarme de esas cosas feas que le han hecho vivir. Gracias a Dios por haber estado dentro del fútbol, el fútbol lo pudo mantener bien, fuerte mentalmente a él. Vino a Cartago y creo que desde que llegó. Hoy es un premio al esfuerzo y al sacrificio que hizo en la liga menor.