Joven apuñalado pidió ayuda minutos antes de morir en Cartago

El homicidio de un joven de 23 años, de apellido Vásquez, se encuentra bajo la mira del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El crimen ocurrió durante la madrugada de este domingo en el sector de San Nicolás de Cartago.

Aproximadamente a la 1:30 a.m., la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue atacada. Según el reporte preliminar, Vásquez presentó una herida de arma blanca en el pecho.

A pesar de la gravedad de su estado, el joven logró pedir ayuda a las personas que se encontraban en el sitio. Fue trasladado de urgencia al Hospital Max Peralta para recibir atención médica inmediata.

Lamentablemente, Vásquez falleció minutos después de haber ingresado al centro hospitalario. Las autoridades judiciales recolectan evidencias para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables del hecho.