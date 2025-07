Raquel Hidalgo no olvidará la noche del viernes 11 de julio. Todo comenzó como una salida común con un amigo para disfrutar de música electrónica en el centro de San José, pero terminó en el hospital, con síntomas de una aparente intoxicación por una sustancia desconocida.

Asegura que no recibió atención médica adecuada y que su caso refleja una preocupante falta de controles en algunos bares capitalinos.

Esa noche, alrededor de las 10:40 p.m., ella y su amigo se dirigieron a un local conocido por su ambiente de música electrónica. En este bar ubicado en la zona de La Cali, decidieron consumir unas sangrías que estaban en promoción.

Como aún había poca gente, decidieron asegurarse la entrada poniéndose el brazalete y fueron a tomar algo a otro lugar antes de volver.

El primer vaso no causó sospechas. Lo compartió incluso con su amigo y todo transcurrió con normalidad. Fue tras el segundo trago que todo cambió.

“El segundo vaso lo dejé en una mesita mientras hablaba con unas personas. No me percaté si alguien se acercó. En cuestión de segundos lo retomé y seguí tomando, pero al poco tiempo empecé a sentir una euforia rara, una alegría exagerada”, recuerda la joven.

Mareos, náuseas y ansiedad

Minutos después, al trasladarse a otro local cercano, comenzó a sentirse mareada, con náuseas, sensibilidad a la luz y una ansiedad que nunca había experimentado. Su amigo decidió sentarla, darle agua y luego caminar hacia el lugar de donde ya habían comprado las entradas, pero su condición empeoró.

Ya en el local, el personal notó que algo no andaba bien. Raquel no podía sostenerse por sí misma y comenzó a vomitar. Otros asistentes se sumaron para ayudar, pero cuando intentaron llevarla al carro, se desplomó.

Su amigo describe que entró en un estado semiconsciente, con los ojos en blanco, espasmos musculares y sin responder a estímulos.

Ante la emergencia, la llevaron al Hospital Calderón Guardia por sus propios medios.

Según relata, una enfermera inicialmente les dijo que todo apuntaba a una intoxicación con alguna droga.

Sin embargo, cuando hubo un cambio de turno, la doctora que la atendió no ordenó el examen toxicológico y, en su lugar, diagnosticó una supuesta intoxicación alcohólica.

“Yo he tomado antes y sé cómo reacciona mi cuerpo. Dos sangrías no explican lo que me pasó. Nunca me había sentido así. Lo más grave fue que ni siquiera investigaron qué me habían dado”, lamenta.

En recuperación tras el incidente

A casi una semana de los hechos, sigue sintiéndose físicamente afectada: con apatía, dolores estomacales y ansiedad. Más allá de su caso, busca alzar la voz para advertir a otras personas y para que se implementen controles más rigurosos en locales nocturnos.

“He tratado de averiguar a dónde acudir para poner la denuncia, pero no ha sido fácil. Lo mínimo que espero es que estos casos no se ignoren. Me preocupa la falta de reacción del hospital, porque con un examen hubiera quedado claro que no fue alcohol”, agregó.

¿Qué dicen las autoridades?

Diario Extra consultó a Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, para conocer si tienen identificado este tipo de hechos en bares capitalinos y sobre qué tan frecuentes son estos casos.

“De ese tema en concreto no tenemos datos.

Ocurre generalmente en clandestinidad y las víctimas, cuando denuncian, lo hacen discreto porque uno de los delitos asociados es el delito sexual”, explicó.

Además, añadió que los operativos interinstitucionales que están realizando en los últimos días buscan ejercer mejor control.

“En un bar de La Cali, el Ministerio de Salud ubicó que se vendía una bebida no registrada y que carecía de los permisos. El local se clausuró. Entonces los operativos no llevan específicamente ese objetivo, pero sus efectos inciden en el abordaje de esa problemática”, agregó.