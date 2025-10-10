La Selección Nacional atraviesa momentos de incertidumbre respecto a los liderazgos, pues los hombres de experiencia ya rozan el retiro y los jóvenes tienen pendiente levantar la mano.

Pese a esto, Miguel Herrera destacó a un líder inesperado dentro del grupo: Josimar Alcócer, quien es el nuevo dorsal 10 de La Sele y uno de los futbolistas más destacados en el juego ante Honduras a sus 21 años.

“Uno piensa que entre más lideres tenga en cancha mejor, los jóvenes deben tomar ese liderazgo. Manfred también es un tipo que habla y que está atento a las jugadas, lo que hace Josi (Josimar Alcócer) que tal vez no habla tanto, pero es desequilibrante y eso también cuenta. Eso me gustó en el desarrollo. Me hubiera encantado sacar los tres puntos, pero así es el fútbol”, expresó.

De acuerdo con el sitio especializado Sofascore, Alcócer brindó un pase clave y fue quien más regates completó en el juego (3). También tuvo un destacado aporte defensivo con seis recuperaciones.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra