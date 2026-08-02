Joseph Ramírez hace historia: plata inédita para Costa Rica

El ciclista costarricense Joseph Ramírez hizo historia este domingo al conquistar la medalla de plata en la prueba masculina de ciclismo de ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, logrando la primera presea para Costa Rica en esta modalidad dentro de la historia del certamen.

Ramírez completó el recorrido con un tiempo de 3:48:00, apenas un segundo por detrás del colombiano Nicolás Gómez, quien se quedó con la medalla de oro tras detener el cronómetro en 3:47:59.

La competencia se definió en un emocionante sprint masivo, en el que los diez primeros corredores cruzaron la meta separados por apenas cuatro segundos. El costarricense registró el mismo tiempo que el panameño R. González y el mexicano C. Macías, pero el orden de llegada le permitió quedarse con el subcampeonato.

La medalla de plata representa un hito para el ciclismo costarricense, ya que nunca antes un nacional había logrado subir al podio en la prueba masculina de ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.