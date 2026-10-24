Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El exdiputado Francisco Nicolás y la exministra de Salud Joselyn Chacón comparecieron ante los tribunales del Primer Circuito Judicial de San José, en el juicio por la querella que el exlegislador presentó contra la exjerarca por presuntos delitos contra el honor.

Mientras Nicolás aseguró que las declaraciones de Chacón afectaron su honor y le ocasionaron pérdidas económicas por la supuesta pérdida de clientes, la defensa de la exministra rechazó sus argumentos y calificó los señalamientos como una “crítica política”.

El proceso se relaciona con declaraciones que la exjerarca de Salud brindó en febrero de 2023, cuando señaló que Nicolás habría buscado que esa cartera comprara el terreno de un conocido para construir las instalaciones del CEN-Cinai de Esparza.

Nicolás rechazó esos señalamientos y sostiene que sus intervenciones estuvieron dirigidas a plantear alternativas para mejorar los servicios públicos, sin procurar beneficios para particulares.

Foto: Jorge Castillo. Nicolás aseguró verse afectado en temas económicos por las declaraciones.

“Yo nunca propuse ninguno de los lugares de la gira. Ninguno. La gira integralmente sale del despacho y a propuesta del Ministerio de Salud. No fue que yo sesgué o propuse vayamos a ver tal propiedad o vayamos a ver esta otra como una opción”, dijo en el juicio.

Nicolás defiende sus gestiones

Durante su declaración, el exdiputado explicó que, en una gira con autoridades de Salud y representantes de otras instituciones, consultó por qué no se adquiría una propiedad para atender las necesidades del servicio. Aseguró que desconocía quién era el dueño del inmueble y que nunca habló de precios.

Nicolás también indicó que la controversia le causó molestia, pues considera que sus propuestas fueron interpretadas como un intento de favorecer a un tercero. Además, vinculó la reacción de la exministra con los cuestionamientos que él le había planteado en una sesión de la Comisión de Ingreso y Gasto Público en 2023.

Chacón rechaza haber cometido un delito

Si bien la exjerarca no declaró ante los tribunales, si dio impresiones a los medios de comunicación una vez se decretó un receso.

Foto: Jorge Castillo: Chacón no declaró en los tribunales, pero aseguró que lo hará en caso de ser necesario.

Chacón manifestó que se siente tranquila y defendió las actuaciones que realizó durante su gestión. Afirmó que su interés era garantizar condiciones adecuadas para los menores que recibían atención en el centro de educación de Esparza.

Joselyn Cahcón

Exministra de Salud “Yo me siento muy tranquila. Confío en la justicia costarricense completamente y no veo por dónde yo haya cometido un delito, cuando realmente lo que hice fue hacer lo correcto por Esparza y hacer lo correcto”, alegó.

El abogado defensor de Chacón, Randall Sibaja, sostuvo que las declaraciones cuestionadas corresponden a una crítica política y no a una afectación al honor. También señaló que la defensa pretende incorporar una grabación audiovisual como prueba.

Randall Sibaja

Abogado defensor “Nosotros creemos que, en el caso en concreto, la doctora no cometió ningún ilícito. Las dos frases por las que se le está querellando son dos frases totalmente políticas. Don Francisco y su representación confunden lo que es una crítica política con un ataque a su honor, cosa que nunca ocurrió”, explicó Sibaja.

El caso se tramita bajo el expediente 23-000010-0016-PE. Nicolás presentó, además, una acción civil resarcitoria por ¢10 millones.

Según la defensa de Chacón, el tribunal prevé concluir el debate la próxima semana, sujeto a la recepción de las pruebas pendientes.