La exministra de Salud, Joselyn Chacón, arremetió en redes sociales contra Marta Eugenia Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Chacón, publicó en su Facebook un texto en donde crítico directamente a Esquivel, a quien incluso le comentó que no la representa.

“Doña Martha Esquivel, justicia no es despedir a funcionarios por afinidades políticas o en periodo de licencia de maternidad, que es una de las épocas más frágiles de muchas mujeres, y tampoco amedrentar funcionarios en el Hospital de Heredia o bien colocar en 2.º lugar a una pupila suya que nunca hizo nada por ganarse un puesto”, destacó Chacón.

Joselyn Chacón calificó la diputación como lamentable y destacó que era una mancha negra en una pared blanca, mencionando que es consciente que hay personas que sí trabajaron.

“Además, para todos en general, no empecemos con ataques personales. Estamos eligiendo nuestra próxima asamblea; que sea con argumentos, pero una mujer madre que utiliza su puesto para matar a otras mujeres en sentido figurado no es ni será una mujer a quien le voy a aplaudir”, mencionó Chacón.

Chacón concluyó destacando que todo esto no quiere decir que no sea una opción por quien votar, pero que como mujer no la representa Marta Esquivel.

Respuesta de Marta Esquivel

Foto: Catalina Mairena.

Ante las declaraciones de la exministra de Salud, la expresidenta ejecutiva de la CCSS y parte de la lista de candidatos a diputados por la provincia de Heredia del Partido Pueblo Soberano (PPSO), se posicionó al respecto.

“Durante mi gestión ninguna persona funcionaria fue despedida ni cesada por afinidad política ni por estar en periodo de maternidad. Ese invento no resiste ni el más mínimo contraste con la realidad. Pueden hacer las consultas para verificar la información, tengo mucho tiempo de estar fuera de la CCSS”, destacó Esquivel.

También tocó el “supuesto nombramiento en un segundo lugar”, sobre el cual afirmó “desconocer absolutamente a quién se refiere la señora”.

“No voy a caer en manifestaciones malintencionadas e infundadas. Lo mio es trabajar con hechos y transparencia, no perder el tiempo en alimentar rumores”, afirmó.

Esquivel finalizó destacando que “la política se construye con argumentos y seriedad”, y no “con historias de pasillo”.