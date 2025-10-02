La Sección de Hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó que, entre el 1° de enero y el 30 de setiembre de 2025, se registraron 4.010 denuncias por hurto en la provincia de San José, lo que equivale a un promedio de 15 denuncias diarias.

El perjuicio económico documentado asciende a ¢903 millones, aunque la cifra podría ser mayor debido a la llamada “cifra negra” de delitos que no se denuncian.

Recomendaciones de las autoridades

El OIJ recomienda a la ciudadanía:

• Mantener bolsos y mochilas al frente del cuerpo en lugares concurridos.

• Evitar dejar pertenencias en respaldos de sillas en bares y restaurantes.

• Reportar de inmediato la sustracción de billeteras y tarjetas.

• No anotar ni guardar contraseñas junto a las tarjetas.

La Policía Judicial reiteró la importancia de denunciar todo hurto, sin importar el monto, ya que cada caso permite generar datos y reforzar las investigaciones.

Hurtos en San José

(Enero-setiembre 2025)

• Denuncias recibidas: 4.010

• Promedio diario: 15 denuncias

• Imputados remitidos a Fiscalía: 600 personas

• Pérdidas económicas documentadas: ¢903 millones

• Modalidad más frecuente: carterismo en vía pública y buses

• Zonas críticas: casco central de San José, paradas de autobús, bares de Escalante y Calle 21, locales comerciales y supermercados

Modalidades más frecuentes

• Carterismo en vía pública y paradas de autobús: los delincuentes aprovechan aglomeraciones en horas pico para abrir bolsos, mochilas o bolsillos y sustraer billeteras y teléfonos.

• Dentro de autobuses: sujetos emplean maniobras como lanzar monedas al suelo para distraer y facilitar el robo.

• Bares y restaurantes en zonas de alta concentración, como Barrio Escalante o calle 21: en una sola noche se pueden reportar hasta 15 celulares sustraídos.

• Locales comerciales y supermercados: delincuentes distraen a los dependientes para llevarse desde pantallas y parlantes hasta productos de alto valor como fórmulas infantiles y bronceadores.

Tarjetas y celulares en la mira

El OIJ advirtió que, tras sustraer billeteras, los sospechosos suelen utilizar de inmediato las tarjetas bancarias en comercios, algunas veces con la complicidad de dependientes que fraccionan pagos para evadir controles. En el caso de celulares desbloqueados, logran realizar transferencias vía aplicaciones o SIMPE móvil.

Perfil de víctimas y sospechosos

José Solano Araya, jefe de la Sección de Hurtos de San José, aclaró que no existe un perfil único de víctimas: desde menores de edad hasta adultos mayores han denunciado ser afectados. En cuanto a sospechosos, se reportan tanto delincuentes solitarios como grupos organizados, incluso personas adultas mayores reincidentes.