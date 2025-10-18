El paratleta costarricense José Pablo Gil se coronó campeón del Abierto de Bogotá en tenis en silla de ruedas este sábado 18 de octubre, tras vencer en la final al argentino Ezequiel Casco con marcador de 4-6, 6-3 y 6-2.

En su camino hacia la final, Gil superó a los colombianos Martín Riaño (6-0, 6-0), Manuel Sánchez (5-7, 6-1, 6-4) y Luigy Nieves (6-3, 6-4), además de imponerse en semifinales al uruguayo Luciano Varela por 7-5 y 6-1.

Este título representa el segundo campeonato consecutivo para el tico en menos de una semana, tras haber conquistado también el Abierto de Barranquilla 2025 (del 9 al 13 de octubre). En ambas finales, Gil derrotó al mismo rival: el sudamericano Ezequiel Casco.