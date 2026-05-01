José Miguel Villalobos: “Vinimos a reformar el Poder Judicial y la Constitución”

El diputado de Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos aseguró este viernes que llega a la Asamblea Legislativa con el objetivo de impulsar cambios profundos en el sistema judicial y en la Constitución Política.

Durante declaraciones previas a la elección del Directorio legislativo, Villalobos afirmó que su principal motivación para asumir una curul será promover reformas estructurales en distintas áreas del Estado.

“José Miguel Villalobos vino a transformar el Poder Judicial. Vinimos a modificar normas de la Constitución y normas de la legislación procesal y la legislación de fondo para responderle en la mejor medida a los costarricenses”, manifestó.

El legislador reconoció que muchas de las iniciativas que pretende respaldar requerirán mayoría calificada de 38 votos, por lo que adelantó que ya mantienen conversaciones con otras bancadas para construir acuerdos.

“Tenemos 31. Muchas de ellas requieren 38 votos (…) y desde hace días hemos estado en conversaciones para ir avanzando en temas que consideramos sobre los que puede haber consenso”, señaló.

Villalobos también insistió en la necesidad de combinar diálogo político con capacidad de decisión dentro del Congreso.