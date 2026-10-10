Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El diputado José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), hizo un llamado al respeto hacia la comunidad china en Costa Rica, luego de que, a su criterio, un caso reciente relacionado con un ciudadano costarricense naturalizado generara expresiones que calificó como discriminatorias.

Aunque no lo mencionó directamente, el legislador hizo referencia posiblemente al caso del ciudadano chino nacionalizado costarricense Goubin Tam Zhang requerido por la DEA.

Villalobos, quien preside la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, pidió actuar con “prudencia, respeto mutuo y convivencia pacífica” y evitar que situaciones particulares se extiendan hacia toda una comunidad.

“Resulta fundamental distinguir entre las circunstancias particulares que puedan involucrar a una persona y el respeto que merece una comunidad en su conjunto”, señaló el legislador mediante un comunicado.

El diputado recordó además los vínculos históricos de Costa Rica con la comunidad china y destacó su aporte al desarrollo económico, social y cultural del país.

“Ninguna situación individual debe dar lugar a generalizaciones que puedan afectar la convivencia o propiciar manifestaciones de intolerancia y discriminación”, agregó.

Villalobos también resaltó que las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y la República Popular China, establecidas en 2007, deben mantenerse bajo principios de respeto, diálogo y entendimiento entre ambas naciones.