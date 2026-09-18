José Miguel Villalobos es inhabilitado como abogado

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El diputado oficialista José Miguel Villalobos fue inhabilitado para ejercer como abogado por un plazo de 8 años y 6 meses debido a tres denuncias en su contra ante la Fiscalía del Colegio de Abogados.

Los denunciantes indicaron que Villalobos recibió sumas millonarias como parte de sus servicios profesionales, pero no habría realizado ninguna de las labores por las que se le contrató.

Por este motivo, las personas afectadas acudieron a la fiscalía para presentar la denuncia en contra del abogado.

Según la resolución dictada por las autoridades del Colegio, por el primer expediente disciplinario (N° 143-25), al diputado se le impuso una sanción de 36 meses de suspensión, es decir, 3 años.

Mientras que por el segundo expediente (N° 013-26), se le impuso una sanción de 33 meses (2 años y 9 meses) de suspensión en el cargo.

Y finalmente, por la tercera denuncia (expediente N° 286-25), se le suspendió por 33 meses, condicionado a 36 meses (3 años) si incumple con la devolución de dinero (una suma de $10 mil).

Grupo Extra contactó a Villalobos para conocer su reacción ante la sanción acordada por el Colegio de Abogados.

El legislador oficialista indicó que el Colegio carece de competencias para sancionar a alguien que ya no pertenece a la institución.

“No tienen competencia alguna, yo ya no soy miembro del Colegio, no me interesa ser miembro de ese Colegio. Les entregué mi carné profesional porque así lo pidieron cuando presenté mi carta de renuncia, cualquier posibilidad de sancionarme no es posible”, dijo.

Por otra parte, reiteró que semanas atrás anunció su decisión temporal de no ejercer como abogado, para dedicarse a las labores de la Asamblea Legislativa.

“Le dije a los costarricenses que no iba a ejercer más la profesión y me retiré voluntariamente del Colegio Profesional”, agregó.

En caso de no estar de acuerdo con la sanción en su contra, Villalobos podría presentar un recurso de revocatoria.

La suspensión impuesta por el Colegio empezará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Cumplida la sanción, Villalobos quedará habilitado de pleno derecho para ejercer la abogacía, salvo que otro castigo lo impida.