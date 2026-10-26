José Miguel Villalobos: “Coincido mucho más con la ideología de Lula que con la de Bolsonaro”

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El diputado oficialista José Miguel Villalobos aseguró este lunes que se siente más cercano a las ideas del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva que a las del expresidente Jair Bolsonaro.

La afirmación la hizo durante una intervención en el Plenario Legislativo donde se aprobó una moción para felicitar a Lula da Silva por su victoria electoral, mientras argumentaba en contra de una revisión presentada sobre una votación relacionada con el resultado electoral en Brasil.

“En mi caso particular, no tengo ningún problema. Coincido mucho más con la ideología de Lula que con la de Bolsonaro”, manifestó Villalobos.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Photo by Evaristo Sa / AFP)

El legislador señaló además que el resultado de la elección brasileña le genera satisfacción y cuestionó las posiciones políticas que atribuye a Bolsonaro.

“Es un resultado electoral que me satisface. No comulgo con ideas extremistas como las que creo planteaba Bolsonaro”, expresó.

Villalobos sostuvo que Costa Rica no debe entrar a juzgar las particularidades de los procesos electorales de otros países y recordó que el Gobierno ya había felicitado al pueblo brasileño por el resultado.

Según indicó, cualquier cuestionamiento sobre un eventual fraude o irregularidad corresponde a Bolsonaro plantearlo ante las autoridades electorales de Brasil.

Durante su discurso, el diputado también aprovechó la discusión para referirse a la reelección presidencial y cuestionó que algunos sectores celebren la continuidad de un mandatario en Brasil, pero puedan oponerse a discutir ese mecanismo en Costa Rica.

“Espero que cuando podamos discutir aquí la reelección presidencial, pues también no salgan algunos a decir que es una barbaridad”, afirmó.