José Miguel Villalobos a Gordienko: “Si estima que hay violencia política, denúncieme”

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, dijo este jueves a la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, que lo denuncie si considera que incurrió en violencia política por sus comentarios sobre la vestimenta de una diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Si ya en este tema la diputada Gordienko estima que hay violencia política, denúncieme, porque ya realmente ese jueguito, doña Abril, no le va”, manifestó Villalobos.

El diputado oficialista aseguró en una entrevista en el programa Nuestra Voz que la vestimenta de la diputada del PLN, Norjelens Lobo, en la sesión en Puntarenas provocó los reclamos de los simpatizantes del Gobierno presentes en la actividad.

El legislador agregó que Gordienko es “una persona muy inteligente y muy capaz para rebajarse a eso”.

Las declaraciones se produjeron mientras los diputados discutían lo ocurrido este miércoles en la Casa de la Cultura de Puntarenas, donde intervenciones de legisladores fueron interrumpidas por gritos, abucheos y reclamos desde el público.

Durante su intervención, Villalobos también cuestionó la cobertura y los comentarios realizados alrededor de esos hechos.

“Lo que refleja es la escasísima calidad intelectual de nuestro periodismo. Definitivamente no entienden absolutamente nada”, afirmó.

Gordienko fue una de las diputadas que recibió reclamos e interrupciones desde el público durante la sesión solemne. En medio de su discurso, incluso pidió que se facilitara un micrófono a los asistentes para escuchar sus cuestionamientos.