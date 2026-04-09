José Giacone: “Nosotros ya estamos acostumbrados a que nos insulten”

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Club Sport Herediano se juega el liderato mañana por la noche ante su archirrival, Club Sport Cartaginés, en un duelo que promete emociones de principio a fin.

Es evidente que al tratarse de un clásico, todos los factores influyen: desde los insultos en las gradas hasta situaciones extra futbolísticas que puedan afectar la concentración de los equipos dentro del terreno de juego y elevar la tensión del ambiente.

Sin embargo, esto no le molesta al técnico florense José Giacone, quien asegura que quienes están en este medio deben estar preparados para soportar la presión, el entorno hostil y cualquier circunstancia que rodee un partido de esta magnitud, manteniendo siempre la concentración en el objetivo deportivo.

“Estamos acostumbrados a todo eso, a que nos insulten de arriba hacia abajo, en donde sea, de local, visita, como sea. Tenemos años de estar acá, jugadores de mucha experiencia. El que no aguanta esa presión, no puede estar en este medio. A veces uno se agranda porque gana un partidillo, porque si uno quiere estar en este medio tiene que tener la piel muy gruesa”, afirmó el entrenador rojiamarillo.

Los florenses esperan cerrar el campeonato como líderes, ya que les permitiría asegurar una Gran Final cerrándola en casa.

“La ventaja la da el reglamento. Estando primero tienes dos posibilidades de campeonizar y eso es importante. Nosotros lo tomamos, pensamos que es algo muy importante y que tenemos que apuntarle a ese primer lugar y que tenemos que darlo todo por ello, porque nos da dos chances. Estamos enfocados en eso”.

Sobre el rival, Giacone reconoce que será un equipo duro de enfrentar ya que están en casa y con la posibilidad de también alcanzar el primer lugar.

“Sabemos lo que es. Somos dos equipos que vienen bien, que estuvieron luchando por la punta todo el torneo, y nosotros tenemos fe.

Pensamos que están en nuestra capacidad de poder jugar un buen partido y obtener los tres puntos”.

El duelo entre heredianos y brumosos será a partir de las 8 p.m. en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.