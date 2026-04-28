En Herediano resaltan el trabajo colectivo sobre lo individual, así lo asegura su director técnico, José Giacone.

Durante la actividad del Media Day, al argentino le consultaron sobre la importancia del delantero Marcel Hernández en el plantel. No obstante, destacó la unión que tienen como equipo y eso les aportó para clasificar como primeros de la fase regular.

“Todos son importantes, para mí el fútbol es un juego colectivo, si bien hay jugadores que resaltan uno u otro partido, tenemos que estar fuertes como grupo, como equipo, e indudablemente tener a un 9 que tenga esas características es muy importante para mí y para el equipo, pero todos tenemos que poner nuestra cuota para que todo funcione”, mencionó.

Por otro tema, Giacone aseguró que si hay algo que trabajan en la institución rojiamarilla es la madurez, sobre todo para no caer en conformismos en estas fases finales.

“Yo creo en el jugador de Herediano; creo en la madurez que tiene y también sé que recibió algunos golpes que lo hacen madurar y pienso que yo percibo esa situación de revancha que es importante para afrontar todo lo que viene”, señaló.

El sudamericano finalizó con que no le interesa mucho si hablan o del equipo, solo se enfocan en lo que será el primer juego de ida ante el Cartaginés y el tratar de llegar a la vuelta con una ventaja.

“Que se hable poco o mucho de nosotros es secundario, debemos enfocarnos en la parte deportiva. Nos toca rendir en la cancha, como grupo e individualmente, para dar lo mejor al equipo. Queremos ratificar lo hecho en la primera fase, siendo un equipo sólido y compacto. La idea es no pensar en factores externos, sino provocar los resultados con nuestro juego”.

José Giacone disputará su tercera etapa de semifinales con el Team.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra