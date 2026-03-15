José Giacone acepta que Herediano “entró en un bache”

Herediano atraviesa un momento de dudas en el campeonato nacional, luego de sufrir dos derrotas consecutivas que ponen en riesgo su liderato en la tabla.

Tras caer en casa ante Liberia, el equipo florense ahora puede perder la cima del torneo si sus perseguidores, Cartaginés y Saprissa, aprovechan su enfrentamiento.

José Giacone reconoció en conferencia de prensa que su equipo atraviesa un bache de rendimiento, luego de mostrar una versión sólida durante la primera vuelta del campeonato.

“Estamos en un bache. Hoy me parece que fallamos en la pasividad que tuvimos. No fue tanto lo táctico porque generamos muchas opciones, pero debemos enfocarnos en la atención y agresividad al empezar los partidos”, señaló el entrenador.

Giacone también cuestionó la falta de concentración en los primeros minutos, situación que ha provocado goles tempraneros en contra.

“Entramos en una situación de desconcentración y nos anotan rápido. Es inadmisible que a un equipo como nosotros le pase eso. Son dos goles de entrada que te descolocan. Hay que asumir los errores y cerrar filas”, agregó.

El panorama para Herediano no será sencillo, ya que su próximo partido será ante Alajuelense, y posteriormente deberá visitar a Puntarenas FC, dos compromisos clave para sus aspiraciones en el torneo.