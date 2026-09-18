Jornadas 4-3 supera etapa de mociones y avanza a consultas

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Después de poco más de un mes, la Asamblea Legislativa concluyó la votación de las mociones presentadas al proyecto de Jornadas 4–3 y ahora la iniciativa deberá someterse a las consultas obligatorias ante instituciones públicas, debido a que el expediente sufrió varios cambios desde que inició su recorrido en la corriente legislativa.

Durante la sesión extraordinaria del Plenario de la mañana de este jueves, los diputados pusieron fin a la votación de las más de 5 mil mociones presentadas a la iniciativa, acción que estuvo acompañada de aplausos por parte de los legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO), una práctica poco común en el Parlamento.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, solicitó un informe al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para que establezca cuáles instituciones deberán ser consultadas.

Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO y Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa. Foto: Mauricio Aguilar.

Fuentes cercanas indicaron que entre estas instancias podrían estar la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Nacional de Seguros, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres. Una vez concluidas las consultas, que pueden durar alrededor de 10 días hábiles, se procedería con el primer debate.

“Hemos culminado la votación de 5.129 mociones, que fueron mociones que bombardearon este proyecto en su mayoría, el 98% presentadas por el Frente Amplio y Liberación Nacional y cuyo único objetivo era obstruir la aprobación de este proyecto”, dijo el subjefe de fracción del PPSO, Juan Manuel Quesada, en una conferencia de prensa.

Juan Manuel Quesada, diputado del PPSO. Foto: Mauricio Aguilar.

Se rechazaron mociones del PLN

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, aseveró a Grupo Extra que presentaron varias mociones para sugerir consultas a algunas instituciones adicionales, pero estas fueron rechazadas por el PPSO.

“Estamos convencidos de que hay riesgos importantes y esa es la razón por la que propusimos las consultas a una serie de instituciones que lamentablemente, la fracción de Gobierno no aceptó”, señaló Ramírez.

Por otro lado, todavía está por verse si el proyecto será elevado a consulta de constitucionalidad una vez que supere el primer debate. Aunque tanto las bancadas de oposición como la oficialista prevén esa posibilidad, no está definido si el Partido Frente Amplio (FA) y el Partido Liberación Nacional (PLN) presentarán alguna consulta.

José María Villalta (centro) Foto: Mauricio Aguilar.

Sin embargo, diputados del FA habían advertido que buscan tres firmas adicionales para reunir las 10 necesarias y elevar la consulta ante la Sala Constitucional.

“Todo esto lo vamos a demostrar en primer debate y en la Sala Constitucional si el Gobierno insiste en aprobar este proyecto”, dijo el jefe de fracción del FA, quien aseguró que la bancada de siete legisladores ya tiene redactada la consulta.

Por su parte, el PLN señala que, de momento, no está definido si se sumará a las consultas, decisión que tomaría una vez que el proyecto supere el primer debate.

“Imaginamos que el proyecto va a ser enviado a consulta a la Sala Constitucional y, en este sentido, tomará un tiempo entre la aprobación en primer debate y la aprobación en segundo debate”, dijo el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta.

Oposición cuestionará proyecto

Una vez que se inicie el primer debate, cada diputado tendrá hasta 10 minutos para hacer uso de la palabra.

En ese lapso, la oposición aseguró que aprovechará para plantear sus cuestionamientos al proyecto.

Mientras tanto, Acosta aseguró además que, tras avanzar con Jornadas 4–3, la bancada pretende impulsar otros proyectos de su agenda, entre ellos la iniciativa de Armonización del Sistema Eléctrico y la ley que permitiría la minería a cielo abierto en Crucitas.

Nogui Acosta – Jefe de fracción del PPSO “Primero se mandará a consultar el proyecto de ley para poder no solamente ser publicado y que el público lo conozca, sino que las instituciones que se ven de una u otra manera afectadas”

Álvaro Ramírez – Jefe de fracción del PLN “Ahora vendrá un momento en el que podremos discutir por el fondo esta iniciativa y Liberación planteará las dudas que tenemos”