Más de tres años han transcurrido desde que el proyecto de jornadas laborales excepcionales 4-3 comenzó su tortuoso camino por la actual Asamblea Legislativa. Lo que en 2022 se presentó como una iniciativa para modernizar el mercado laboral y dar flexibilidad a empresas que operan 24/7, se ha convertido en el ejemplo más patético de la incapacidad de nuestros legisladores para cumplir con su deber fundamental: legislar.

El proyecto, que permitiría a los trabajadores laborar cuatro días con turnos de 12 horas a cambio de tres días libres, fue declarado prioritario por el Ejecutivo en 2023 y recibió vía rápida. Sin embargo, esa “vía rápida” se ha convertido en un callejón sin salida plagado de miles de mociones, bloqueos políticos y un teatro legislativo que ofende a cualquier ciudadano que pague impuestos.

En junio, 42 congresistas aprobaron darle vía rápida. El Frente Amplio presentó más de 2,500 mociones para bloquear su avance, paralizando completamente el Congreso.

En setiembre, los diputados aprobaron cambios del PLN que enviaron el proyecto a consulta, en lo que el propio Frente Amplio reconoció como “la vía rápida más fracasada” que han visto en la Asamblea. De 625 mociones votadas hasta ese momento, apenas se había aprobado una. El plenario quedó secuestrado, incapaz de avanzar con otros proyectos urgentes para el país.

Ahora, en octubre de 2025, presenciamos el último capítulo de esta tragedia: el PLN sepultó la moción del PUSC que buscaba aplicar un procedimiento especial para desentrabar el plenario. El Frente Amplio, por su parte, también vio fracasar su intento de devolver el expediente a trámite ordinario. El resultado: un Congreso completamente paralizado hasta mayo de 2026, según advierte el propio PUSC.

Mientras los diputados juegan a la política partidaria, ¿quién paga los platos rotos? En primer lugar, las empresas costarricenses que operan en manufactura tecnificada, centros de llamadas, servicios de salud y otros sectores que requieren operaciones continuas. Estas compañías han esperado pacientemente por una normativa clara que les permita competir en mercados globales sin violar derechos laborales. Su paciencia se agota, y con ella, las oportunidades de inversión y empleo que el país tanto necesita.

Pero los verdaderos perdedores son los trabajadores costarricenses. Porque lo más indignante de todo este proceso no es solo que no se logre aprobar la ley, sino que los diputados han sido igualmente incapaces de ponerse de acuerdo en una redacción que proteja efectivamente los derechos laborales. Las preocupaciones sobre el impacto en la salud mental, la fatiga, los accidentes laborales y las limitaciones para continuar estudios nocturnos son legítimas y deben atenderse. Pero en lugar de trabajar en salvaguardas efectivas, los legisladores prefieren el bloqueo total o la aprobación a ciegas.