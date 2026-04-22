Jornada gratuita enseñará a cartagineses a actuar ante emergencias cardíacas

La provincia de Cartago tendrá una nueva jornada de Salvando Corazones, una capacitación masiva y gratuita en reanimación cardíaca, abierta a toda la población.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en la avenida central, en el marco de los Domingos Familiares que impulsa el gobierno local.

Las personas interesadas podrán participar de forma gratuita mediante una dinámica sencilla. Primero deberán observar un video explicativo sobre la técnica de reanimación cardíaca y posteriormente pasarán a la práctica en grupos de cuatro personas, guiados por instructores de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la Universidad Hispanoamericana y la Asociación de Médicos de Cartago.

“La cantidad de pacientes que atendemos diariamente con padecimientos cardiovasculares impacta directamente a nuestras familias. Es fundamental que la población esté preparada para actuar ante una emergencia”, manifestó el Dr. Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.

Video: Mario Redondo, alcalde de Cartago. Cortesía

La iniciativa es organizada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y la Fundación Internacional del Corazón, con el apoyo de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Sistema de Emergencias 9-1-1. Para esta edición también se integran la Organización Panamericana de la Salud, la Municipalidad de Cartago, la Universidad Hispanoamericana y la Asociación de Médicos de Cartago.

“Los primeros minutos ante un paro cardíaco, son muy importantes. Que una persona sepa cómo actuar puede marcar la diferencia entre la supervivencia, por eso es clave la capacitación a la población en reanimación cardiopulmonar. La Cruz Roja reconoce la importancia de la capacitación de acompañarnos a salvar vidas”, señaló Jorge Rovira, jefe de Atención Prehospitalaria y Rescate de la Cruz Roja Costarricense.

Recomendaciones

Se recomienda asistir con ropa cómoda, ya que la capacitación se realiza en el suelo utilizando simuladores de pacientes, lo que permite experimentar de forma realista la aplicación de las compresiones.

A lo largo de sus seis ediciones anteriores, Salvando Corazones ha logrado capacitar a más de 3.500 costarricenses, con el apoyo de más de 720 colaboradores entre instructores y personal logístico, acumulando más de 35 horas de formación.