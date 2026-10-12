Jornada de mamografías beneficiará a 1 080 mujeres en Upala

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Una jornada de mamografías realizada por el área de salud de Upala busca beneficiar a 1 080 mujeres de la zona.

Con el objetivo de fortalecer la detección temprana del cáncer de mama, la jornada se realizará del 5 de octubre al 12 de noviembre, en una unidad móvil ubicada en el EBAIS de Upala centro, donde se realizarán las mamografías.

Foto: Cortesía.

La iniciativa está dirigida a mujeres entre 40 y 75 años, aseguradas o no aseguradas; a quienes se realizaron su última mamografía hace más de dos años; y a quienes nunca se han realizado este examen y no tienen una cita agendada para mamografía en el área de salud de Cañas, informó la doctora Katerine Ubau, médica del área de salud de Upala.

Quien además invitó a las mujeres que cumplan con los criterios a aprovechar la jornada e indicó que quienes se encuentren interesadas pueden agendar la cita por medio de WhatsApp al 8410-9009 o en los Registros Médicos de los diferentes EBAIS del área de salud.

Se recomienda para el día del examen llevar un documento de identidad (cédula, Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros, DIMEX o pasaporte); además, no usar desodorante, cremas, talcos ni perfumes en la zona de las mamas o axilas. Se aconseja no llevar joyería o bien retirarla antes del estudio.