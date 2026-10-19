Jornada de luces, sombras y polémica para legionarios nacionales

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

La más reciente jornada del fútbol europeo dejó un balance sumamente activo y variado para los futbolistas costarricenses en el exterior, marcado por gritos de gol, titularidades destacadas, festejos en torneos de copa y episodios de alta tensión en las ligas del continente.

El desempeño más brillante lo firmó el delantero Manfred Ugalde en la Liga Premier de Rusia. El atacante nacional fue figura en la contundente victoria del Spartak de Moscú por 4-0 ante el Rubin Kazán, en el marco de la jornada 11.

Ugalde anotó el 2-0 parcial al minuto 43 al aparecer con oportunidad en el área chica y conectar un certero remate de cabeza tras una jugada de doble testarazo. El artillero fue sustituido al minuto 64 tras haber cumplido con una labor destacada que le permitió llegar a cinco goles en la actual temporada del torneo ruso, donde el Spartak marcha en la tercera posición.

Entretanto, en la Ligue 1 de Francia, el joven defensor Jeyland Mitchell protagonizó un compromiso de alta exigencia con el Racing de Estrasburgo frente al Paris Saint-Germain.

Mitchell actuó como titular y brilló en la primera parte, en la cual ganó la totalidad de sus duelos defensivos e incluso sirvió un pase de gol no aprovechado.

Aunque el Estrasburgo golpeó primero con un tanto de Giovanni Reina, el PSG terminó dándole vuelta al partido.

El zaguero costarricense quedó además envuelto en una acalorada polémica tras realizar una barrida sobre la banda ante Maghnes Akliouche; aunque Mitchell tocó el balón en primera instancia, impactó el tobillo de su adversario.

Pese a que el árbitro y el VAR decidieron no señalar sanción, la jugada desató profunda incomprensión en el conjunto parisino.

La actividad de los ticos también se trasladó a la Liga de República Checa, donde Josimar Alcócer fue titular con el Sparta de Praga en el empate sin goles (0-0) ante el Baník Ostrava. Alcócer disputó 74 minutos en la fecha 11 de la competición.

Por último, los 32vos de final de la Taça de Portugal dejaron sensaciones encontradas para los legionarios.

El portero Patrick Sequeira fue titular en la victoria por 0-1 del Casa Pía sobre el Alpendorada, logrando avanzar de ronda. Por el contrario, Álvaro Zamora también fue estelar, pero sufrió una dura eliminación con el Académico Viseu tras caer 1-0 frente al Fátima de la cuarta división.