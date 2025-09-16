

Paulina Carmona Ureña

La jornada nueve del campeonato nacional arranca esta semana con varios partidos que pueden mover la tabla. Este martes, a las ocho de la noche, Liga Deportiva Alajuelense recibirá en el Morera Soto a San Carlos, dirigido por Walter “Paté” Centeno. Los rojinegros llegan con confianza después de vencer 2-0 a Liberia en casa, mientras que los Toros necesitan levantar cabeza tras caer 0-2 ante Cartaginés en Ciudad Quesada.

El miércoles comenzará con Guadalupe recibiendo a Liberia a las cuatro de la tarde. Los guadalupanos ocupan el último puesto de la tabla y vienen de perder 1-3 frente a Saprissa en Tibás. El equipo tendrá que mejorar si quiere escapar del fondo y evitar que la distancia con los líderes siga creciendo.

A las seis de la tarde, Sporting recibirá a Puntarenas. Los josefinos están penúltimos y necesitan puntos para alejarse del fondo de la tabla, mientras que Puntarenas, quienes se adueñan de la sétima posición, quiere acercarse a esos primeros puestos y seguir sumando fuera de casa.

La jornada continuará en Santa Bárbara, con Herediano enfrentando a Saprissa a las ocho de la noche. Los florenses vienen de empatar con Sporting y buscan recuperar terreno, mientras que los morados llegan con la confianza de su victoria sobre Guadalupe.

La fecha se cerrará el jueves a las ocho de la noche con Cartaginés recibiendo a Pérez Zeledón en el Fello Meza. Los brumosos vienen motivados tras vencer a San Carlos, mientras que los generaleños empataron 1-1 frente a Puntarenas y quieren volver a sumar de tres para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.