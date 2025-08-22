El Torneo Apertura no se detiene y hoy por la noche inicia la fecha 5. Pérez Zeledón recibe en casa a Guadalupe, en el único encuentro de este viernes.

Luego tendremos dos partidos sábado, donde sobresale el duelo entre Saprissa y Sporting en “La Cueva”, en el debut del técnico Minor Díaz con los albinegros.

Cierra la jornada con la visita del Herediano de Medford a Ciudad Quesada.

Tanto Alajuelense como Cartaginés no participarán por estar en preparación de sus respectivos cotejos por la Concacaf. Dicho encuentro queda para el 3 de setiembre.