Jorge Torres, quien dirige la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), aseguró que la institución es más reconocida a nivel internacional que a nivel país.

Estas manifestaciones las hizo ante una propuesta que busca el cierre de la DIS y las críticas a las labores que realiza la institución, que son poco conocidas.

“Cerrar la DIS sería un gran daño para el país. El problema es que en nuestro país no hay cultura de inteligencia”, indicó.

Torres señaló que en la actualidad los países de la región centroamericana cuentan con Unidades de Inteligencia.

“No tenemos una conciencia de tener una inteligencia policial, es completamente falso que somos una Policía Política y que estamos a la libre. La DIS es más reconocida en el ámbito internacional que nacional, es irónico”, señaló.

El jerarca reiteró su oposición a la propuesta que plantea cerrar la institución.