Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura, renunció a su inmunidad en la Comisión Especial que analiza si levantar o no el fuero de él y del presidente Rodrigo Chaves.

Rodríguez compareció en la Asamblea Legislativa este martes 26 de agosto luego de que el pasado viernes 22 no tuviera tiempo de comparecer.

“He decidido renunciar al fuero como un acto político de verde transparencia con la ciudadanía”, dijo Vives.

¿Por qué se analiza si se debe levantar la inmunidad al Presidente?

La Corte Plena hizo la solicitud luego de que la Fiscalía General de la República, presentara una acusación contra el presidente Chaves, por el presunto delito de concusión en el caso del contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

¿Qué acusó la Fiscalía?

La Fiscalía investiga una presunta dádiva que el productor Christian Bulgarelli habría dado al exasesor presidencial Federico Cruz, conocido como ‘Choreco’.

Bulgarelli fue la persona adjudicada por un contrato con el BCIE para una labor de comunicación de Casa Presidencial y ahora es un testigo clave del Ministerio Público.

¿Qué objetivo tiene la Comisión Especial?

La Comisión Especial analiza si hay elementos para levantarle o no la inmunidad al mandatario Chaves y al Ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

¿Quién integra la Comisión?

Esta comisión está conformada por las diputadas Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y el legislador Daniel Vargas.