Aunque atraviesa una etapa de soltería desde hace varios meses, el cantante Jorge Chicas no tiene ninguna intención de mirar hacia atrás en el amor. “Jamás volvería (con su pasada relación), los noviazgos tienen su tiempo, no hay porque forzar las cosas”, indicó el cantante en entrevista.

De hecho, Chicas se refirió a su expareja la maquillista Mariana Carvajal, con quien sostuvo una relación hace cinco meses atrás.

“Con ella me sigo llevando bien, no tengo nada malo que decir. Fue una relación muy bonita y compartíamos muchas cosas en común, pero por algunas pequeñas diferencias decidimos separarnos”, dijo sin rencores.

A pesar de no tener pareja actualmente ni estar siendo conquistado por nadie, el cantante afirmó sentirse pleno y enfocado en lo que realmente le importa: su crecimiento personal y profesional. “Ahorita estoy solito, pero me siento muy bien. Me ha ido excelente en muchas áreas de mi vida: tengo mi casa, mi carro, mi trabajo, y vienen nuevos proyectos artísticos”, compartió el artista con entusiasmo.

Asimismo, reconoció que cada relación vivida le dejó una enseñanza distinta, pero también afirmó que hoy tiene mucho más claro qué quiere y qué no en una futura pareja.

“Cada relación ha sido distinta y de todas he aprendido algo. Pero lo que busco ahora es a alguien que conecte con mi estilo de vida, con mis gustos… y que sobre todo me dé paz. Eso es lo más importante para mí”, aseguró.