Jorge Araya se queda en Sala IV hasta 2034

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El magistrado Jorge Araya García continuará durante ocho años más en la Sala Constitucional, luego de que el Plenario Legislativo no alcanzara los 38 votos necesarios para impedir su reelección.

La moción de no reelección recibió 29 votos a favor y 24 en contra, por lo que Araya quedó automáticamente ratificado en el cargo y permanecerá en la Corte Suprema de Justicia hasta 2034.

Los 29 votos para impedir su continuidad provinieron de diputados que respaldaron la propuesta de no reelección, mientras que 24 legisladores votaron en contra. Entre estos últimos estuvieron diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Agenda Ciudadana y legisladores independientes.

La decisión del Plenario se produjo después de que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos recomendara que Araya no fuera reelecto.

Magistrado de la Sala Constitucional Jorge Araya García / Foto: Mauricio Aguilar

Para impedir la continuidad de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la Constitución Política exige el voto de al menos dos terceras partes de la totalidad de integrantes de la Asamblea Legislativa, es decir, 38 diputados.

Durante la discusión previa a la votación, diputados del oficialismo que favorecían su salida cuestionaron la permanencia prolongada de magistrados en la Corte y señalaron la necesidad de dar “aire fresco” al Poder Judicial.

Araya es doctor en Derecho Constitucional, especialista en Ciencias Políticas, abogado, notario y periodista. Su trayectoria en la Sala Constitucional comenzó en 2005.