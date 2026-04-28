Jorge Acuña confirma renuncia a alcaldía de Barva

El alcalde de Barva, Jorge Antonio Acuña, presentó su renuncia al cargo este lunes, en sesión del Concejo Municipal, y se hará efectiva a partir del 7 de mayo.

Acuña señaló que la decisión responde a razones personales, y pidió que se proceda con el trámite correspondiente ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Por este medio yo, Jorge Antonio Acuña Prado, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de Barva, presento de manera formal e irrevocable mi renuncia al cargo de alcalde de la Municipalidad de Barva la cual se hará efectiva a partir del 7 de mayo de 2026”, dijo Acuña al Concejo Municipal.

Meses atrás anunció su renuncia al Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y dio su adhesión al Partido Pueblo Soberano (PPSO) para las Elecciones Nacionales 2026.