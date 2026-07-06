Jonathan Moya refuerza a club grande de Centroamérica

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un año después de irse a jugar en el extranjero, el delantero costarricense, Jonathan Moya regresa a Centroamérica para unirse al Club Motagua de Honduras.

Dicha información fue oficializada por el equipo catracho mediante un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales, destacando que el futbolista quiere destacar dentro de la institución con sus anotaciones.

“El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el delantero centro de origen costarricense Jonathan Moya pasa a formar parte de la institución. El atacante de 34 años, sueña con convertirse en una pieza fundamental en el club”, señaló el mensaje.

Moya llega al cuadro de las Águilas procedente del Al-Bukiryah FC de la segunda división de Arabia Saudita, en el cual disputó 28 compromisos y metió 13 goles.

Al jugador de 34 años se le recuerda por sus pasos en Saprissa y Alajuelense, además de que jugó en países como India, Corea del Sur, Ucrania y España.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra