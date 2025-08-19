El delantero, Jonathan Moya, quedó oficialmente fuera de Liga Deportiva Alajuelense, esto según lo anunció el club este martes por la mañana.

Moya, quien había estado en el ojo de la polémica hace unos días, por mandar a callar a la afición tras su gol ante Plaza Amador, no contaba con buen ambiente entre los hinchas manudos, quienes la mayoría exigían su salida luego de lo acontecido.

El comunicado indica también, que Moya continuará su carrera en el fútbol internacional. Según ha trascendido, el delantero tiene opciones de ir al fútbol de Arabia Saudí.