Johnny Araya, exalcalde de San José, se apersonó a los Tribunales de Goicoechea para el juicio sobre presunto tráfico de influencias, ligado a Celso Gamboa y la exfiscala subrogante Berenice Smith.

Parte de las declaraciones dadas por Araya fueron que él “no ha cometido ningún acto indebido”.

“Tengo los argumentos para demostrar que no he cometido ningún acto indebido, que no he cometido ningún delito. Así como lo demostré en el juicio anterior, lo voy a demostrar en este”, aseveró.