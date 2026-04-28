“John Cadenas” se convierte en el primer tico extraditado a Europa



Llegada de Michael Soto

y Carlo Díaz a la entrega de Angulo.

Johnny Angulo, mejor conocido como “John Cadenas”, se convirtió en el tercer costarricense en ser extraditado por temas de tráfico internacional de drogas, además de ser el primero en ser llevado ante la justicia europea. Angulo, quien era solicitado por autoridades del gobierno italiano para ser juzgado por narcotráfico, fue trasladado desde la cárcel de La Reforma hasta el aeropuerto Juan Santamaría.

Por medio de un amplio despliegue policial, el extraditado fue custodiado por oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y tras llegar a la terminal aérea, fue entregado a los agentes de la policía italiana.

Michael Soto, director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó a Grupo Extra que Angulo es el cabecilla de una importante estructura criminal en la zona sur del país y que ha estado bajo la lupa de las autoridades.

“Más allá del sujeto, estamos hablando de una estructura, este cabecilla ya va para Europa y nosotros seguiremos trabajando la estructura, que está totalmente activa. Al país le conviene que este tipo de personas se vayan y enfrenten la justicia de otros países, pero nosotros vamos a continuar con nuestra investigación”, dijo. Soto confirmó que en el caso de personas que no tienen un “alto perfil” seguirán siendo enviados fuera del país en vuelos comerciales, y que solo en casos de más peso, como los de Celso Gamboa y Edwin López (Pecho de Rata), habrá excepciones, donde serán trasladados en vuelos particulares.



Autoridades italianas custodiaron al costarricense.

Mafias italianas en CR

Las autoridades costarricenses pusieron un tema importante sobre la mesa, que es la presencia de mafias italianas en el crimen organizado nacional.

Soto reconoció que los “tentáculos” de una organización como ‘Ndrangheta’ ya han permeado las fronteras costarricenses.

“Significa que de una u otra forma aquí hay tentáculos de muchos grupos internacionales, pero hablamos de nacionales que hacen servicios de ‘outsourcing’ para estos grupos transnacionales con la coordinación de la recepción y el reenvío de los cargamentos de droga a Europa”, dijo.

Carlo Díaz, fiscal general de la República, validó las afirmaciones del director del OIJ sobre la presencia de estas bandas transnacionales de crimen organizado.

“Recientemente participamos en una reunión en Panamá con la presencia de autoridades policiales europeas con las cuales ya estamos coordinando diversas acciones, no puedo decir los nombres para no alertar, pero ya hay coordinaciones adelantadas”, explicó.

Las autoridades italianas dispusieron la movilización de Angulo en un vuelo comercial con destino a Madrid, España, donde realizará una escala antes de continuar hacia el destino final.