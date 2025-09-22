El abogado defensor del costarricense Johnny Angulo Fernández, alias “John Cadenas”, primer nacional solicitado por Italia en extradición, insiste en que nunca ha salido del país ni ha viajado a Europa, mientras enfrenta el proceso judicial en los tribunales costarricenses.

Hecho que debilitaría la tesis de que tuviera operaciones directas en territorio italiano.

Cabe señalar que Angulo es requerido por su presunta participación en delitos de tráfico internacional de drogas, según Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La captura se efectuó afuera de su casa de habitación en la comunidad de Laurel, en la zona sur del país, esto como resultado de una coordinación entre el OIJ y la Embajada de Italia.

Esta detención convierte a Angulo en el cuarto extraditable nacional detenido en 2025.

De acuerdo con las autoridades, Angulo Fernández era objeto de una investigación internacional por su presunta vinculación con redes de narcotráfico transnacional.

Ahora su caso continúa en manos del Ministerio Público y del Juzgado Penal correspondiente, donde se dará trámite al proceso de extradición.

La Policía Judicial indicó que mantiene activa la coordinación con otras embajadas en el país para ubicar y detener a más costarricenses requeridos por la justicia internacional.

Como parte de las investigaciones que dieron como fruto la detención de Angulo fuentes judiciales confirmaron que fue a través de supuestos mensajes de textos obtenidos por las autoridades italianas que se logra la presunta participación de este.

Ante esta información Grupo Extra consultó al defensor quien externó

que su cliente mantiene el mismo número de teléfono desde hace más de 12 años, lo cual según los abogados no corresponde con el perfil de una persona dedicada al narcotráfico, que suele cambiar con frecuencia de línea para evadir rastreos.

Más tiempo en detención

El pasado 18 de setiembre, el Tribunal Penal de Corredores conoció la solicitud del Ministerio Público para prorrogar la medida cautelar en su contra.

Tras la audiencia, los jueces acordaron mantener la detención provisional desde el 19 de setiembre y hasta que concluya el trámite de extradición, según lo permite el tratado vigente y la jurisprudencia de la Sala Constitucional (votos 4653-96, 5179-93, 2011-016385 y 20697-2018).

El expediente judicial se tramita bajo el número 25-000077-0016-PE.

La defensa del imputado señaló que, hasta ahora, los tribunales italianos no han remitido la acusación formal ni los expedientes completos, lo que deja al proceso en etapa preliminar.

En este caso rige tras la reforma de 2016 al convenio de extradición entre Costa Rica e Italia, que habilita por primera vez la entrega de costarricenses a ese país.

Antes de esa modificación, los nacionales no podían ser extraditados, lo que marcaba un límite en los procesos de cooperación judicial.