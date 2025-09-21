En medio de la marcha por la Paz, la diputada independiente Johanna Obando lanzó un fuerte mensaje contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y contra el movimiento político autodenominado chavismo, al que señaló de promover prácticas autoritarias y de debilitar la democracia nacional.

“Costa Rica merece un esfuerzo genuino por parte de todos los costarricenses. Es aquí donde se da la lucha, es aquí donde se dice no al chavismo y no al autoritarismo”, destacó Obando.

La diputada independiente además aprovechó para señalar prácticas “antidemocráticas”, como la intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la Municipalidad de Naranjo, donde, acompañados por la Fuerza Pública, habilitaron la alcantarilla para el proyecto La Esperanza.

“Ha violentado la autonomía municipal; constantemente ataca al fiscal general, a los magistrados, a los jueces, a la Contraloría, a nosotros los diputados y a todo ente fiscalizador. ¿Por qué ataca? Porque no le interesa que exista una división de poderes ni que haya pesos y contrapesos. Lo que quiere es mandar por sí solo y hacer lo que le venga en gana, violentando toda la normativa costarricense”, especificó la diputada.

Las declaraciones se dieron en medio de una marcha ciudadana convocada en defensa de la paz y la democracia nacional.

“Hay un desconocimiento de la división de poderes, que es fundamental en la construcción de la democracia, así como del sistema de pesos y contrapesos, que también son elementos que la refuerzan; y el gobierno actual de Rodrigo Chaves ha venido atentando claramente contra todos ellos”, detalló Geovanny Jiménez, organizador de la marcha.

Jiménez agregó que, de cara a las elecciones de 2026, “la gente ya empieza a preocuparse más por la amenaza que representa el chavismo, una continuidad que puede ser muy peligrosa porque está rodeada de un discurso violento, de agresiones, de matonismo, de persecución a los opositores, de extrema carencia y de un machismo descarado”.

“Lo que quiere el Presidente es mandar por sí solo y hacer lo que le venga en gana, violentando toda la normativa costarricense”, afirmó la diputada independiente.