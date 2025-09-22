Johana Obando, diputada independiente, denunció presiones y chantajes por parte del Poder Ejecutivo para votar en contra del levantamiento de la inmunidad al Presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Según manifestó la legisladora durante su espacio en el debate arreglado de este lunes, hay temor y supuestas dádivas en Cuesta de Moras debido a presiones que vendrían desde Zapote.

“La semana pasada hubo llamadas y hoy también, hay diputados que han estado negociando puestos en embajadas y ministerios venideros y eso hay que decirlo“, denunció Obando.

Además, resaltó que el retiro de la inmunidad no corresponde a ninguna persecución política, sino que busca crear mayor transparencia institucional.