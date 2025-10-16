El partido en Cartago terminó caliente luego de que Johan Venegas y Kevin Briceño se enfrascaran en una discusión.

Tras el empate 1-1 ante Guadalupe FC, fue muy evidente la diferencia que tuvieron, al punto que sus propios compañeros los separaron inmediatamente.

Venegas explicó las razones de ese encontronazo con Briceño y dejó claro que todo en la cancha.

“Kevin y yo hemos estado en muchos equipos campeones y tenemos la mentalidad de que, cuando se presentan estas oportunidades, hay que aprovecharlas. Tenemos hambre de ser campeones y por supuesto uno tiene esa sangre de que cuando no están sucediendo las cosas, menear un poco la rama y ver qué sucede”, comentó Johan en zona mixta del ‘Fello’ Meza.

“No pasa nada, son cosas que pasan en la cancha. Soy del pensar que, cuando suceden estas cosas y no pasa nada, es un equipo sin sangre y sin actitud. Ahora se lo mencioné a Kevin: yo que he estado en equipos campeones, estas cosas suceden y es bueno que sucedan. Si no pasara nada, estaríamos preocupados”, agregó.

Por su parte, el delantero del Cartaginés considera que es bueno que pasen ese tipo de situaciones, las cuales demuestran ganas del camerino por dar un gran paso en el torneo.

“Ahora hablamos un gran rato y compartiendo criterios, al final es lo bueno, que más allá de lo que sucede, tenemos el pensamiento que estamos en un gran equipo que puede dar ese gran paso, pero debemos mejorar mucho más”, finalizó.

Los brumosos contabilizan cuatro partidos consecutivos sin ganar, dos por campeonato nacional y dos por Copa Centroamericana.