El mediocampista costarricense Youstin Salas vive una nueva etapa con el Brisbane Roar de la primera división de Australia, donde tiene un objetivo claro: mejorar su nivel para ser tomado en cuenta y regresar a la Selección Nacional.

El popular “Delfín” Salas debutó con la Tricolor en la eliminatoria mundialista hacia Catar 2022, en el partido de visita ante México, en el Estadio Azteca. Desde ese momento, fue habitual en las convocatorias, tanto así que se subió al avión para disputar el Mundial. Ahora, Youstin quiere volver a la Selección para disputar su segunda Copa del Mundo.

“A quién no le va a gustar estar. A mí me encantaría, además de que siempre es un placer, es un honor representar al país de uno. En un momento, Joel nos dijo a los más jóvenes que esta camisa no se presta, y desde ese momento dije que tenía razón. Cuando usted se pone esta camisa, no se presta. Que sea muy difícil llegar a la Selección y que no cualquiera la tenga. En ese momento yo hice eso, no la presté”, mencionó Salas en exclusiva con Grupo Extra.

Youstin Salas cree que la razón por la cual no volvió a ser tomado en cuenta en las convocatorias de la Selección Nacional, fue por la cantidad de cambios de técnico sufrido en los últimos años.

“Creo que fue por cambio de entrenadores, porque yo estuve con (Luis Fernando) Suárez. Después, Claudio Vivas me llevó a unos amistosos ante Arabia y Emiratos Árabes. Después con el profe (Gustavo) Alfaro anduve por ahí, y ya después de ahí, nada, él comenzó a armar otro grupo”, dijo.

El mediocampista asegura que hay gente de su familia, amigos y conocidos que creen que debería regresar a la Selección Nacional por su nivel.

“A veces me dicen que tengo que estar, y yo les digo que al final también pasa mucho por gustos. Los técnicos a veces quieren algo, ven otras cosas, entonces la gente no lo entiende. Al final son gustos y preferencias del entrenador, o tal vez lo que él quiere en el planteamiento es diferente, que aquel jugador se lo puede dar y aquel otro no. Son muchas variables”, citó.

Con la Selección Nacional, el futbolista Youstin Salas disputó un total de 7 partidos.