La clasificación de Alajuelense a semifinales de Copa Centroamericana dejó a Joel Campbell como gran figura, situación que abrió el tema de un posible regreso del atacante a la Selección Nacional.

Sobre La Sele, Campbell contó que ha trabajado en silencio y afirma que es “un orgullo” representar a la “Tricolor”; sin embargo, tiene claro que en el combinado patrio no hay figuras por encima de lo colectivo.

“Yo hago mi trabajo, llevo bastante tiempo trabajando en silencio, tranquilo. Soy un jugador más, siempre ha sido un orgullo representar a la Selección. Si me toca obvio voy a dar todo, y si no apoyar a los que le toque. La Selección está por encima de nombres y de personas”, explicó.

El exdelantero del Arsenal inglés anotó el primer gol liguista ante Motagua, anotación que metió a los rojinegros a la pelea en el partido.

“Contento, es un equipo, al final no importaba quién metía el gol. El objetivo era clasificar, sabíamos que con dos goles íbamos a clasificar así que el gol de ellos no cambiaba nada, igual teníamos que hacer esos dos goles”, dijo.

