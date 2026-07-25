Joel Campbell abre nuevo expediente en el fútbol tico

Joel Campbell comienza oficialmente un nuevo capítulo en su carrera profesional. El experimentado atacante es una de las principales novedades del Inter San Carlos, club con el que ya hace su debut en la máxima categoría cuando visite al Cartaginés en el estadio José Rafael “Fello” Meza, por la jornada inaugural del Torneo de Apertura 2026.

A sus 34 años, Campbell asumió el reto de convertirse en uno de los referentes del recién ascendido, que buscará sorprender en su primera temporada en la Primera División.

El futbolista llegó al conjunto norteño tras finalizar su vínculo con Alajuelense y convencido por el proyecto deportivo encabezado por Douglas Sequeira.

El encuentro ante los brumosos marcará el inicio de una nueva aventura para uno de los futbolistas costarricenses con mayor trayectoria internacional, luego de una carrera que lo llevó por algunas de las ligas más importantes de Europa, además del fútbol mexicano y brasileño.

Una carrera de recorrido internacional

Campbell debutó profesionalmente con el Deportivo Saprissa, aunque rápidamente fue fichado por el Arsenal de Inglaterra. Debido a los permisos de trabajo, acumuló varias cesiones en distintos clubes europeos antes de consolidarse como internacional con Costa Rica.

A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de:

Deportivo Saprissa (Costa Rica)

Puntarenas FC (Costa Rica)

Arsenal (Inglaterra)

Lorient (Francia)

Real Betis (España)

Olympiacos (Grecia)

Villarreal (España)

Sporting de Lisboa (Portugal)

Frosinone (Italia)

León (México)

Monterrey (México)

Club León (segunda etapa)

Alajuelense (Costa Rica)

Atlético Goianiense (Brasil)

Inter San Carlos (Costa Rica)

Además de su extensa trayectoria en clubes, Campbell ha sido una de las principales figuras de la Selección de Costa Rica durante la última década, disputando Copas del Mundo y convirtiéndose en uno de los futbolistas con más partidos internacionales en la historia de la Tricolor.

Ahora, el atacante buscará aportar toda esa experiencia a un Inter San Carlos que afronta con ilusión su regreso a la Primera División y que espera dar el primer golpe del campeonato en una complicada visita al Cartaginés