Después de medio siglo de éxitos, el cantautor español Braulio regresa a Costa Rica para celebrar su trayectoria con un concierto muy especial, acompañado de una voz local que promete darle un toque único a la velada.

Este próximo viernes 31 de octubre a las 8:00 p.m., el Teatro Popular Melico Salazar abrirá sus puertas para recibir el espectáculo “Voces que enamoran”.

Un evento donde Braulio y el cantante costarricense Joaquín Yglesias unirán sus talentos para brindar una noche inolvidable llena de romanticismo y gran talento musical.

La productora AEA Producciones Artísticas ha preparado este concierto como una oportunidad para fusionar generaciones y estilos musicales, reuniendo la sensibilidad lírica de Braulio con la potencia vocal de Yglesias, creando así un diálogo musical que tocará el corazón de todos los asistentes.

Las entradas, con precios que van desde ¢29.000 hasta ¢64.000, se pueden adquirir en la plataforma eticket.cr.

Este concierto es una invitación para todos los amantes de la música romántica a vivir una experiencia única que celebra cinco décadas de trayectoria y la fuerza del talento nacional.