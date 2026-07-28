Joaquín Yglesias lanza “Alma Ibérica” con esencia española

El tenor costarricense Joaquín Yglesias presenta una nueva producción musical con la que rinde tributo a algunas de las voces y compositores más influyentes de la balada en español.

Se trata de “Alma Ibérica”, un álbum compuesto por 12 canciones inspirado en el legado de artistas como Nino Bravo, Camilo Sesto, Manuel Alejandro y José Luis Perales, con el que el intérprete busca conquistar tanto a los seguidores de estos clásicos como a nuevas generaciones.

“Este es un disco que responde a una necesidad y a una demanda que había tenido durante años de la música de balada en español y más aún porque en algunas de las presentaciones en donde me presento yo interpreto algunas de esas composiciones”, afirmó el cantante.

Además de la propuesta musical, el proyecto incluye una producción audiovisual grabada en España. Durante el pasado mes de mayo, Yglesias recorrió algunos de los escenarios más emblemáticos del país europeo para filmar un videoclip para cada una de las canciones que conforman el álbum.

“Este proyecto musical cumple un homenaje a los compositores españoles como Nino Bravo, Camilo Sesto, Manuel Alejandro, Rafael, entre muchos otros”, indicó.

“Para esta ocasión decidimos hacer un trabajo más completo incluyendo los videos que filmamos junto a mí equipo que me acompañó en cada uno de los escenarios españoles donde estuvimos para realizar una labora impecable”, compartió.

Aunque “Alma Ibérica” ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital, semanal, cada miércoles, a través de las redes sociales oficiales del tenor.