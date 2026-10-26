Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

El juicio por el atentado armado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, se retoma este lunes 26 de octubre en los Tribunales de Justicia de Goicoechea, donde ambos rendirán declaración sobre el ataque ocurrido el 10 de enero de 2024 en San Pedro de Montes de Oca.

Las audiencias están previstas para iniciar a las 8:00 a.m. Maldonado y Robleto comparecerán de forma virtual, según reportes sobre el proceso judicial, el caso se sigue contra un costarricense de apellidos Rivas, acusado de tentativa de homicidio por la agresión en la que ambos resultaron gravemente heridos.

Foto: Sergio Espinoza

Durante el ataque, Maldonado recibió varios impactos de bala, mientras que Robleto sufrió una lesión medular que le provocó parálisis de sus miembros inferiores, las secuelas han afectado de forma permanente la vida de la pareja, que debió recibir atención médica especializada.

La Fiscalía y la querella sostienen que el atentado habría sido planificado y que existió seguimiento previo de las víctimas, la representación legal de la pareja anunció que solicitará 70 años de prisión contra el imputado por dos tentativas de homicidio calificado, sin embargo, la responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso judicial.

El juicio busca esclarecer la agresión ocurrida hace más de dos años, Maldonado también ha insistido en la necesidad de identificar a quienes presuntamente planificaron, financiaron y coordinaron el ataque, más allá de la persona señalada como autor material.