Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Joao Maldonado explicó ante el tribunal cómo surgió el encuentro con un hombre de apellido Aguirre, quien le habría ofrecido un trabajo de grabación antes del atentado.

Según su relato, la propuesta consistía en realizar videos, tomas y entrevistas a costarricenses sobre sus perspectivas para el año siguiente, material que supuestamente sería utilizado por una televisora mexicana.

Maldonado aseguró que se encontraba sin empleo y sin recursos económicos, por lo que aceptó la oportunidad para ayudar con los gastos de la casa.

El día anterior al ataque, le comentó a Nadia que lo acompañara a realizar el trabajo. Ambos viajaron desde Puntarenas hacia San José y efectuaron las grabaciones el 9 de enero.

Al día siguiente, Maldonado se reunió con Aguirre en un hotel de San José para revisar el material. Según declaró, el hombre propuso hacer nuevas grabaciones y pidió que le esperara 15 días para pagarle.