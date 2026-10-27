Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Joao Maldonado recordó los momentos de angustia que vivió después de recibir varios disparos mientras conducía junto a Nadia Robleto en San Pedro.

Pese a las heridas, logró avanzar con el vehículo e intentó llegar a una vía principal. En medio del recorrido, Nadia se cayó dos veces y le advirtió que no sentía las piernas.

Cuando logró incorporarla nuevamente, observó una herida en la zona de la clavícula de su pareja. Según relató, pensó que la habían matado.

Con la mandíbula gravemente lesionada y dificultad para hablar, Maldonado consiguió llamar a su madre para despedirse y pedirle que cuidara de su familia.

El hombre contó que escupía abundante sangre y que no podía responder las preguntas de los oficiales que llegaron a auxiliarlos. Por eso, sacó su cartera para que Nadia pudiera entregar sus documentos a la policía.