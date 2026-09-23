Joao Maldonado exige llegar hasta autores intelectuales de atentados

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El activista y exiliado nicaragüense Joao Maldonado exigió que las investigaciones por los dos atentados que sufrió en Costa Rica permitan llegar hasta quienes habrían planificado, financiado, coordinado y ordenado los ataques.

Las declaraciones fueron brindadas durante una entrevista con el medio Nicaragua Actual, en momentos en que avanza el proceso judicial relacionado con el segundo atentado, ocurrido el 10 de enero de 2024 en San Pedro de Montes de Oca y en el que también resultó gravemente herida su esposa, Nadia Robleto.

Maldonado reconoció el trabajo realizado por investigadores y fiscales costarricenses para identificar y llevar ante la justicia a personas presuntamente relacionadas con los hechos.

Juicio por el segundo atentado inició el 21 de setiembre / Foto: Jorge Castillo

“Considero que hay una gran deuda en este proceso que continúa siendo el llegar hasta quienes los planificaron, financiaron, coordinaron y ordenaron estos hechos”, manifestó durante la entrevista.

Para Maldonado, una eventual condena contra quienes participaron directamente en el ataque representaría un avance, pero sostiene que no necesariamente significaría el esclarecimiento completo del caso.

“Cuando una investigación logra aproximarse a quienes ejecutaron materialmente un crimen, pero no consigue reconstruir toda la cadena de mando, financiamiento y planificación, la justicia queda incompleta”, afirmó.

El juicio por el segundo atentado inició el 21 de setiembre y tiene como acusado a un hombre de apellidos Rivas Núñez, señalado como la persona que habría disparado contra Maldonado y Robleto.

Maldonado considera que las autoridades deberían fortalecer los mecanismos de cooperación judicial internacional para determinar si detrás de los ataques existió una estructura más amplia.

Comparecerá de forma virtual

Durante la entrevista, el activista también confirmó que comparecerá virtualmente en el proceso, principalmente por razones de seguridad.

“Salir de Costa Rica no fue simplemente una decisión migratoria. Estuvo profundamente relacionado con la necesidad de encontrar condiciones de seguridad y reconstrucción después de lo ocurrido”, expresó.

Maldonado sobrevivió a un primer ataque ocurrido en septiembre de 2021 en Escazú y posteriormente al atentado de enero de 2024. En este último recibió siete impactos de bala, según informó el OIJ en aquel momento.