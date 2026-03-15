Joan Laporta gana las elecciones del FC Barcelona por goleada

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El FC Barcelona ya tiene definido a su presidente para los próximos años. Joan Laporta fue reelegido al frente del club tras imponerse con amplia ventaja en las elecciones donde los socios respaldaron mayoritariamente la continuidad de su proyecto por encima de la candidatura encabezada por Víctor Font.

Laporta obtuvo cerca del 69 % de los votos, mientras que Font alcanzó alrededor del 28 %, una diferencia que confirma un respaldo contundente al actual mandatario y el apoyo de la masa social azulgrana a su gestión.

La jornada electoral se desarrolló en los alrededores del Camp Nou en un ambiente de expectativa y confianza entre quienes apoyaban la continuidad del proyecto.

En total participaron 48.480 socios, lo que equivale aproximadamente al 42,34 % del padrón electoral, una de las cifras de participación más bajas registradas en elecciones presidenciales del club.