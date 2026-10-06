Jiménez pasa de cero homicidios en 2025 a 7 casos en 2026

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El cantón de Jiménez, ubicado en Cartago, pasó de tener cero homicidios durante todo el 2025 a contabilizar siete casos durante el presente año con corte al 6 de octubre.

La cifra fue confirmada a Grupo Extra por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La entidad también reveló que cuatro de esos casos se ejecutaron en el distrito de Tucurrique.

Fotografía Issac Villalta

¿A qué se debe el aumento del 700% en homicidios?

El Intendente de Tucurrique, Héctor Agüero, aseveró que los constantes operativos en zonas como Limón y Cartago han hecho que los grupos criminales busquen zonas rurales para cometer sus delitos.

Además de los homicidios, las autoridades afirman que la venta de drogas también se ha incrementado en esta zona del país.

Fotografía Issac Villalta

Combate ante los homicidios:

El vicealcalde de Jiménez, Ricardo Aguilar, indicó a Grupo Extra que busca reducir la cantidad de homicidios por medio de cámaras de videovigilancia.

El Gobierno Local tiene un presupuesto de ₡57 millones para implementar esta tecnología en el cantón.

A nivel general, la provincia de Cartago contabiliza este año 58 homicidios, 16 más en comparación al mismo periodo del año anterior.